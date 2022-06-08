Москвичи выбрали новое название площади возле посольства США

Большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "Площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за "Площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. Кроме того, 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.