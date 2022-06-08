ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 238 километров.

На улице Бутырская произошло ДТП двух легковых автомобилей, занят средний ряд. Движение затруднено на два километра.

На Волоколамском шоссе после Тушинского тоннеля столкнулись два автомобиля, занят левый ряд. Затор растянулся на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

