Сотрудник ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщили, что движение в столице оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 216 километров.

Нестандартное затруднение ожидает водителей на съезде с Симферопольского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Там произошло ДТП в единственной полосе движения. Затор растянулся на 2,5 километра.



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