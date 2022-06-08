В районе Мнёвниковской поймы построят мост через Москву-реку. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Длина нового моста составит 315 метров.

Проезжая часть будет состоять из двух полос в каждую сторону. Вдоль нее проложат тротуары и велодорожки. Также через новый мост можно будет попасть на Московский скоростной диаметр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.