"Это наш город": новый центр госуслуг открылся в Марьине

Центр госуслуг "Мои документы" в Марьине открылся в торгово-развлекательном центре "Фэнтази парк", расположенном по адресу Люблинская улица, дом 100.

В центре предусмотрели дополнительные два окна приема для маломобильных горожан. Для удобства родителей с маленькими детьми предусмотрели детскую игровую зону и комнату для матери и ребенка.