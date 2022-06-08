Фестиваль "Времена и эпохи" откроется в Москве 9 июня

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" стартует в Москве 9 июня. Это возможность познакомиться с культурой и ремеслами прошлых эпох. Главной темой нынешнего фестиваля станут победы России.

Реконструкторы покажут времена князя Александра Невского и Петровскую эпоху. Воссоздадут выступления дуэлянтов и бои рыцарей. Дадут пострелять из луков и мушкетов. А еще гости фестиваля смогут пройти курс молодого бойца, понаблюдать за работой кузнецов и попробовать свои силы в перетягивании каната.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.