В Москве начинается пляжный сезон. В этом году Роспотребнадзор одобрил для купания 10 столичных зон отдыха.

Где бесплатно можно занять место под солнцем? А где придется отстоять очередь и потратиться на развлечения и сервис?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.