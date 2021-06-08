Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды

Столичные власти просят владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды из-за непогоды. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

"От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 8 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

В ведомстве также указали на необходимость укрепить все конструкции и закрыть зонты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.