В столице наступил сезон цветения тополей

Сезон цветения тополей наступил в Москве. Это время является настоящим испытанием для аллергиков.

Чтобы облегчить мучения, некоторые предлагают вырубать деревья. Почему решить проблему топором не получится? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.