Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны состоятся на ВДНХ 8 мая

8 мая на выставке "Россия" гости смогут задать вопросы ветеранам Великой Отечественной войны. Встречи с ними будут проходить с 14:00 до 15:20 в павильоне № 34.

9 мая на ВДНХ в павильоне № 75 весь день будет идти праздничная культурная программа, а в 15:00 у фонтана "Каменный цветок" начнется шествие молодых оркестров. Вечером в 18:00 в Доме российской кухни состоится акция "Бессмертный полк". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.