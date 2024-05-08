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08 мая, 12:15

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График работы госучреждений изменится в Москве в майские праздники

График работы госучреждений изменится в Москве в майские праздники

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На предстоящих майских праздниках столичные государственные учреждения будут работать по измененному графику. Так, 10 и 11 мая взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00, 9 и 12 мая – с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники будут открыты 10 и 11 мая с 09:00 до 15:00.

9 мая у столичных загсов будет выходной день, а с 10 мая они заработают в обычном режиме. Офисы "Мои документы" также не будут работать в День Победы, а в остальные дни рабочие часы останутся прежними.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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