Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

Праздничную программу, посвященную Дню Победы, подготовили на ВДНХ

Праздничную программу, посвященную Дню Победы, подготовили на ВДНХ

Современное медицинское оборудование было установлено в больнице имени Боткина

Московские поликлиники в майские праздники работают по особому графику

Вода в фонтане "Дружба народов" на ВДНХ покрылась корочкой льда

Собянин рассказал о проекте "Москва – с заботой об истории"

Праздничные мероприятия пройдут 8 мая по всей Москве

В ближайшие два года в Москве построят 63 образовательных учреждения

Жителям столицы рассказали о фестивале "Московская весна"

Новости часа: российские штурмовики заняли еще два квартала в Артемовске

Новости часа: режим ЧС введен на территории Тюменской области из-за пожаров

Праздничную программу, посвященную Дню Победы, подготовили на ВДНХ. Она начнется в 11:45 с церемонии возложения цветов к памятнику работникам выставки, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" будет театрализованное представление "Истории о важном". Выступления артистов запланированы и на центральной аллее ВДНХ. На площади Промышленности разместят "Живые картинки". Также откроется тематическая фотозона и площадки с играми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика