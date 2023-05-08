Праздничную программу, посвященную Дню Победы, подготовили на ВДНХ. Она начнется в 11:45 с церемонии возложения цветов к памятнику работникам выставки, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" будет театрализованное представление "Истории о важном". Выступления артистов запланированы и на центральной аллее ВДНХ. На площади Промышленности разместят "Живые картинки". Также откроется тематическая фотозона и площадки с играми.

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