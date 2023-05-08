Современное медицинское оборудование было установлено в больнице имени Боткина

Современное медицинское оборудование и до 200 экстренных случаев в сутки стали возможными в больнице имени Боткина после реконструкции. Модернизацию учреждения, которая началась в 2019 году, планируют завершить в этом году.

Для этого осталось закончить реконструкцию двух корпусов и достроить новый флагманский, где будут оказывать экстренную помощь. Доставлять пациентов сюда смогут и на вертолетах, а для машин скорой помощи уже готов теплый тамбур.

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