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Московские поликлиники в майские праздники работают по особому графику

Московские поликлиники в майские праздники работают по особому графику

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Московские поликлиники в майские праздники работают по особому графику. Взрослых пациентов сегодня принимают с 9:00 до 16:00. 9 мая открыты будут только дежурные поликлиники. При этом помощь на дому можно получить до 18:00. Круглосуточные травмпункты и кабинеты ОРВИ работают как обычно.

Детские поликлиники 9 мая ждут пациентов с 9:00 до 15:00. По такому же графику будет оказываться и помощь на дому. Вызвать врача на дом сегодня и завтра можно до 14:30. Детская травмотология открыта с 8:00 до 22:00.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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