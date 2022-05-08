Праздничную инсталляцию разместили у станции метро "Чистые пруды"

Москвичи могут увидеть праздничную инсталляцию с фотохроникой у станции метро "Чистые пруды". Уличные билборды украшают портреты фронтовиков.

Фотохудожники поработали со снимками и добавили хронике цвета. Также от метро "Чистые пруды" до станции "Чертановская" запустили два трамвая, украшенных к 77-летней годовщине Победы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.