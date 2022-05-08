На Новом Арбате заработала праздничная подсветка ко Дню Победы

Праздничная подсветка ко Дню Победы заработала на домах-книжках на Новом Арбате. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который будет на них транслироваться. Город также украсили тематические плакаты.

Уточняется, что всего установили около 2,5 тысяч декоративных элементов.

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