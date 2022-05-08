Ко Дню Победы Парки Москвы подготовили праздничную программу

Более ста мероприятий в честь Дня Победы пройдут в столице. Праздничную программу подготовили парки Москвы.

Например, в Парке Горького проходит выставка военной техники. В то время как на Пушкинской набережной разместили раритетные плавающие танки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.