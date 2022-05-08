Волонтеры-фотографы в Москве заснимут участников "Бессмертного полка"

Волонтеры-фотографы в Москве будут делать снимки на память для участников акции "Бессмертный полк". Фото-площадку организуют 9 мая на Васильевском спуске. Позже снимки разместят на сайте центра "Мосволонтер", где их можно будет посмотреть и скачать.

Всего же в акции "Бессмертный полк" и других мероприятий ко Дню Победы в столице задействуют более 5 с половиной тысячи добровольцев. Во время шествия они будут сопровождать участников, помогать с навигацией, раздавать значки, георгиевские ленты и воду в бутылках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.