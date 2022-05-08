Москву ко Дню Победы украсили флагами и тематическими плакатами. Всего их в городе больше тысячи. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, 8 и 9 мая на "домах-книжках" на Новом Арбате будет транслироваться праздничный ролик. А еще в День Победы включат специальную подсветку. В столице установили около 2,5 тысяч декоративных элементов. Например, на въездах в городах поставили тематические конструкции "Город-герой Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.