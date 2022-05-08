Шествие "Бессмертного полка" можно будет рассмотреть в мельчайших деталях. 9 мая лаборатория "Гигарама" опубликует масштабный онлайн-проект "Армия памяти".

На нескольких десятках фотопанорам будут отчетливо видны те, кто вышел в День Победы с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны.

В этом году онлайн-проект будет реализован по инновационной технологии, специально разработанной веб-лабораторией. Новый метод позволит повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость создания панорам и публикации проекта в интернете.

Прежде съемка велась одной камерой и при сшивании отдельных кадров в единое полотно обнаруживались дефекты на стыках. В этот раз все фрагменты будут снимать одномоментно. Для этого был создан уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.