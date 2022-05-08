Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской готов на 60 процентов. После его открытия машины смогут ездить по восьми полосам.

Возводят мост в рамках строительства южного участка московского скоростного диаметра. В планах также значатся более 12 километров новых дорог, и сразу семь эстакад. Подробнее о том, как новый мост позволит разгрузить движение, – в эфире телеканала Москва 24.