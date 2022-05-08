Рестораторам и владельцам кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

По прогнозам, порывы могут достигать 19 метров в секунду. Владельцам заведений рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты. Ранее синоптики также предупреждали о том, что в Москве может пройти дождь, местами с грозами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.