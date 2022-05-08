СК РФ изучает данные от Международного общественного трибунала о преступлениях в Донбассе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 миллионов рублей, передает пресс-служба кредитной организации.

Архитектурную викторину ко Дню Победы запустили на портале "Узнай Москву", рассказали в департаменте культурного наследия столицы.