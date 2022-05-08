В московских парках начались праздничные мероприятия ко Дню Победы. Так, в Парке Горького проходит выставка военной техники. В том числе на Пушкинской набережной размещены раритетные плавающие танки.

Что еще можно посмотреть? И куда стоит обязательно сходить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.