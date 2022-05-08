Выставка военной техники проходит в Парке Горького

В Москве 8 мая наблюдается теплая и солнечная погода. Самое время отправиться на прогулку в парк. В преддверие Дня Победы там есть, на что посмотреть.

К примеру, в Парке Горького проходит выставка военной техники. В том числе на Пушкинской набережной размещены раритетные плавающие танки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

