Профилактику Вечного огня провели накануне Дня Победы в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Расчет берегового комплекса "Бастион" ракетой "Оникс" поразил наземную цель на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Московские школьники примут участие в турнире молодых конструкторов "Технобой 4.0".

