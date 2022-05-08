Специальную программу к 9 Мая подготовили участники фестиваля "Московская весна"

К 9 Мая участники фестиваля "Московская весна" подготовили специальную программу. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в этот день с 12:00 все желающие смогут присоединиться к тематическим мастер-классам, их запланировано более 200.

Гости смогут собрать модель трамвая, разбить мини-огород, создать поздравительную открытку и смастерить скворечник. Запланирована и разнообразная музыкальная программа. Учасники и победители разных лет фестиваля "Московская весна a cappella" выступят на площадках по всему городу. Запланировано более 90 концертов.

Куда же 9 Мая без полевой кухни, ее развернут на 11 площадках фестиваля. Макароны по-флотски, гречка по-офицерски, плов походный – все это можно будет не только попробовать, но и приготовить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

