Мост через Москву-реку у Курьяновского бульвара готов на 60%

Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы готов на 60%. После его открытия машины поедут по восьми полосам. Возводят мост в рамках строительства южного участка московского скоростного диаметра.

В планах также значатся более 12 километров новых дорог и семь эстакад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

