Более 5 тыс улиц, дворов и парков обновляют в Москве

В столице ремонтируют и обновляют более пяти тысяч улиц, дворов, парков и других территорий. На днях начались работы возле станции метро "Краснопресненская".

На Конюшковской улице расширят тротуары, высадят деревья и кустарники, установят лавочки и новые фонари. Это финишная прямая благоустройства всего Пресненского района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.