Более сотни мероприятий в честь Дня Победы пройдет в Москве. Одной из главных площадок празднования 9 мая станет ВДНХ. Там обещают около сорока разных представлений.

А в парке Горького москвичи могут рассмотреть военную технику времен Великой Отечественной вблизи. Экспозиция боевых машин открылась на Пушкинской набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.