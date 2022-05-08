В метро Москвы покажут облик станций в годы Великой Отечественной войны

"Порталы в историю" появились в московском метро. Теперь можно узнать как выглядели в годы Великой Отечественной войны станции: "Маяковская", "Курская", "Чистые пруды", "Новокузнецкая" и "Бауманская". Для этого необходимо навести смартфон на плакат с QR-кодом.

В дополненной реальности проводником по онлайн-выставке станет полковая собака. По замыслу авторов, овчарка расскажет интересные факты о том, как использовалось московское метро в годы войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.