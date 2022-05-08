Праздничный салют в День Победы в Москве запустят на 36 площадках. Для запуска задействуют более 70 установок и более 11 тысяч фейерверков.

Лучшие точки обзора – смотровая на Воробьевых горах, Поклонная гора, Пушкинская набережная и ВДНХ. Салют начнется в 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.