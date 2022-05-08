В День Победы на ВДНХ планируют развернуть самую большую георгиевскую ленту. Ее длина составит 370 метров, а ширина – 7 метров.

А в 17:30 там же начнется праздничная программа, подготовленная театром "Геликон-опера". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.