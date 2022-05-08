Парки Москвы подготовили праздничную программу ко Дню Победы

Более ста мероприятий в честь Дня Победы пройдут в столице. Праздничную программу подготовили парки Москвы.

Во многих точках отдыха мероприятия уже начались. Так, на ВДНХ под открытым небом проходит фотовыставка об искусстве в годы войны "Когда музы НЕ молчали". Помимо этого там запланированы концерты, спектакли и экскурсии. Всего около сорока событий. Интересную программу обещают и в Парке Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.