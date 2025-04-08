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Новости

08 апреля, 17:30

Город

Встреча специалистов архитектурной сферы прошла в Национальном центре "Россия"

Встреча специалистов архитектурной сферы прошла в Национальном центре "Россия"

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Идею создания архитектурно-визуального образа страны обсудили в Москве 8 апреля. Масштабная встреча урбанистов, архитекторов и девелоперов прошла в Национальном центре "Россия".

Экспертная международная программа под названием "Вглядываясь в будущее" собрала более 1 000 участников. На ней поднимались глобальные вопросы облика российских городов и того, что должна выражать архитектура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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