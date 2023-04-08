Подготовка мотоспасателей в Москве и протесты в Германии

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве Владлена Татарского, сотрудничает со следствием. Правоохранительные органы сейчас отрабатывают все версии теракта, сообщает ТАСС. Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны военного журналиста, писателя и блогера, служившего в ополчении Донбасса. Проститься с Татарским пришли сотни людей.

Мотогруппы спасателей начали подготовку к летнему сезону. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сегодня в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. С мая по октябрь они будут ежедневно патрулировать город. В прошлом году мотоотряды совершили больше двух тысяч выездов.

В канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя провели особое богослужение. Там собрались сотни верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы. Для удобства москвичей в столице запустили 35 специальных бесплатных маршрутов. Автобусы будут курсировать от станций метро до самых крупных городских кладбищ в это воскресенье, а также на Пасху, Красную горку и Радоницу.

Несколько тысяч человек собрались в Берлине на мирный марш в преддверии католической Пасхи. Люди выступают против поставок оружия Киеву и за проведение мирных переговоров по ситуации на Украине. Под бой барабанов митингующие пронесли плакаты и флаги, а некоторые сопроводили свои призывы к миру музыкой регги.

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