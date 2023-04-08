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Памятник Юрию Гагарину промыли в Москве

Памятник Юрию Гагарину промыли в Москве

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В преддверии Дня космонавтики промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Сначала сооружение промыли водой, затем нанесли специальное моющее средство, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену. Работы провела бригада из шести человек. Монумент установили более 40 лет назад. Высота памятника 42,5 метра. Фигура космонавта состоит из титановых блоков, этот материал прменяют в строительстве космических кораблей и самолетов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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