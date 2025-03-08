В Москве начался демонтаж декораций Масленицы и уборка после зимнего сезона

В столице стартовала масштабная уборка после зимнего сезона. Коммунальные службы приступили к мойке около двух тысяч городских сооружений, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Параллельно на фестивальных площадках "Московских сезонов" идет демонтаж декораций и тематических объектов, установленных для празднования Масленицы. Все работы планируется завершить к 14 марта.

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