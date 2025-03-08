Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 16:30

Город

В Москве начался демонтаж декораций Масленицы и уборка после зимнего сезона

В Москве начался демонтаж декораций Масленицы и уборка после зимнего сезона

В Южном Медведково открылся уникальный культурно-досуговый центр "Полярный"

"Сити. Едим.": необычные рестораны в центре Москвы

"Это Москва. Инфраструктура": женские образы в архитектуре Москвы

Более 500 студентов участвуют в праздничном шествии по центру Москвы

Сергей Собянин рассказал о новом пешеходном переходе на МКАД

Покупатели на Рижском рынке делятся мнениями о выборе цветов к женскому празднику

Москва использует безопасные моющие средства для уборки города

На Рижском рынке продолжают продавать цветы к 8 Марта

Генеральная уборка города продлится до конца апреля

В столице стартовала масштабная уборка после зимнего сезона. Коммунальные службы приступили к мойке около двух тысяч городских сооружений, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Параллельно на фестивальных площадках "Московских сезонов" идет демонтаж декораций и тематических объектов, установленных для празднования Масленицы. Все работы планируется завершить к 14 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина ГилеваЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика