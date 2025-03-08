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Новости

08 марта, 13:30

Город

Москва использует безопасные моющие средства для уборки города

Москва использует безопасные моющие средства для уборки города

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В Москве стартовала генеральная уборка после зимы. Для уборки используются специальные растворы, которые бережно очищают поверхности, не повреждая материалы.

Эксперты подчеркивают, что важно избегать агрессивной химии, чтобы не нанести вред окружающей среде. Москва придерживается строгих стандартов в использовании моющих средств, что позволяет минимизировать нагрузку на растения и поверхности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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