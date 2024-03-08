Москвичам рассказали, какие соцучреждения работают в столице с 8 по 10 марта

Жителям столицы рассказали, что и как работает в городе в праздничные дни. 8 и 10 марта врачи принимают с 9:00 до 16:00, а 9 марта – до 18:00. Круглосуточные травмпункты работают в обычном режиме. Кроме того, в течение 8 марта не работают столичные отделения МФЦ.

По решению мэра Москвы Сергея Cобянина, уличные парковки работают бесплатно в праздничные дни. 8 и 9 марта водители смогут оставить машину без оплаты на всех улицах столицы. 10 марта парковки будут работать бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб в час. Парковки со шлагбаумом работают платно во все дни.

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