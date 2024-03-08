Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 09:30

Город

Москвичам рассказали, какие соцучреждения работают в столице с 8 по 10 марта

Москвичам рассказали, какие соцучреждения работают в столице с 8 по 10 марта

Новые светофоры появятся в столице в 2024 году

Новости часа: москвичей предупредили об опасности гололедицы 8 марта

Новости часа: аудиопоздравления от звезд РФ будут звучать в транспорте Москвы 8 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

"Мой район. Новости": устаревшие газопроводы реконструируют на Беговой улице

Около 10 тысяч цветов можно увидеть на выставке в "Аптекарском огороде"

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова более чем на 80% – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Жителям столицы рассказали, что и как работает в городе в праздничные дни. 8 и 10 марта врачи принимают с 9:00 до 16:00, а 9 марта – до 18:00. Круглосуточные травмпункты работают в обычном режиме. Кроме того, в течение 8 марта не работают столичные отделения МФЦ.

По решению мэра Москвы Сергея Cобянина, уличные парковки работают бесплатно в праздничные дни. 8 и 9 марта водители смогут оставить машину без оплаты на всех улицах столицы. 10 марта парковки будут работать бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб в час. Парковки со шлагбаумом работают платно во все дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика