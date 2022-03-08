В Москве увеличат отопление из-за похолодания

В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения", – говорится в заявлении.

До 11 марта в столице прогнозируется усиление морозов. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -13 градусов, а днем колебаться от -8 до -6 градусов.

Самая холодная ночь ожидается в Москве в пятницу, 11 марта. Столбики термометров опустятся до -16 градусов. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.