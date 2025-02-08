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08 февраля, 17:45

M24.RU

В Московском дворце пионеров состоялся фестиваль в честь Дня российской науки

В Московском дворце пионеров состоялся фестиваль в честь Дня российской науки

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Футбол роботов, криоген-шоу и беседы с космонавтами. 8 февраля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах прошел фестиваль в честь Дня российской науки.

Организаторы подготовили множество активностей: научные игры, лекции, шоу и мастер-классы от популяризаторов науки. Гости фестиваля могли на один день стать химиками, инженерами или астрономами, познакомиться с последними научными достижениями и поучаствовать в эффектных опытах.

Чем наука может удивить детей и взрослых? Кем мечтают стать юные москвичи? Что наука может дать детям, а дети – науке? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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