Москвичам рассказали о старейшем предприятии советской электронной промышленности

Московский электроламповый завод – старейшее предприятие советской и российской электронной промышленности. Именно здесь стартовало серийное производство ламп накаливания в СССР.

Строительство завода началось еще в 1915 году и продолжалось несколько лет. Сейчас он объединяет несколько зданий, однако самым главным остается красивейший корпус, возведенный в неоготическом стиле.

Теперь помещения завода на Электрозаводской отданы под многочисленные офисы, кафе, фотостудии и различные другие предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.