Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 21:15

Город

Москвичам рассказали о старейшем предприятии советской электронной промышленности

Москвичам рассказали о старейшем предприятии советской электронной промышленности

Китайский Новый год отмечают на Тверской площади

Московские катки активно принимают гостей

Фестиваль "Громкий голос российской науки" проходит в парке "Зарядье"

Уникальная локация для фотографий появилась на Патриарших прудах

Москвичи прислали кадры созданных из корма для животных ковров

Танец дракона можно увидеть на Тверской площади

"Сити. Едим": рестораны на улицах Забелина и Солянка

Жителей и гостей столицы пригласили отпраздновать китайский Новый год

Фестиваль в честь Дня российской науки стартовал на Воробьевых горах

Московский электроламповый завод – старейшее предприятие советской и российской электронной промышленности. Именно здесь стартовало серийное производство ламп накаливания в СССР.

Строительство завода началось еще в 1915 году и продолжалось несколько лет. Сейчас он объединяет несколько зданий, однако самым главным остается красивейший корпус, возведенный в неоготическом стиле.

Теперь помещения завода на Электрозаводской отданы под многочисленные офисы, кафе, фотостудии и различные другие предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика