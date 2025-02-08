08 февраля, 21:15Город
Москвичам рассказали о старейшем предприятии советской электронной промышленности
Московский электроламповый завод – старейшее предприятие советской и российской электронной промышленности. Именно здесь стартовало серийное производство ламп накаливания в СССР.
Строительство завода началось еще в 1915 году и продолжалось несколько лет. Сейчас он объединяет несколько зданий, однако самым главным остается красивейший корпус, возведенный в неоготическом стиле.
Теперь помещения завода на Электрозаводской отданы под многочисленные офисы, кафе, фотостудии и различные другие предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.