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08 февраля, 14:30

Город

Москвичи поделились кадрами подготовки фестиваля "Стиляги: зимняя дискотека"

Москвичи поделились кадрами подготовки фестиваля "Стиляги: зимняя дискотека"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в парке "Ходынское поле" полным ходом идет подготовка к фестивалю "Стиляги: зимняя дискотека". Его организаторы воссоздадут на площадке атмосферу 1950 годов.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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