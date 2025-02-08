Москвичи поделились кадрами подготовки фестиваля "Стиляги: зимняя дискотека"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в парке "Ходынское поле" полным ходом идет подготовка к фестивалю "Стиляги: зимняя дискотека". Его организаторы воссоздадут на площадке атмосферу 1950 годов.

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