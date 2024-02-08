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Новости

08 февраля, 17:45

Город

Новости часа: концентрация загрязняющих веществ в столице за 10 лет снизилась в 2,5 раза

Новости часа: концентрация загрязняющих веществ в столице за 10 лет снизилась в 2,5 раза

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице концентрация загрязняющих веществ снизилась в 2,5 раза за 10 лет. Об этом сообщили в департаменте природопользования.

Более 43 тысяч семейных ипотек выдали в Москве в 2023 году, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Свыше 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации построят по проектам комплексного развития территорий, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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