Столичные службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Тысячи столичных коммунальщиков убирают последствия метели. Весь день они расчищали дороги и тротуары от снега и посыпали их противогололедной смесью. Пришлось задействовать 14 тысяч единиц техники.

Коммунальщики будут активно чистить от снега и наледи кровли, выступающие элементы фасадов зданий и воронки водостоков. В местах проведения работ установят заграждения для безопасности пешеходов.

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