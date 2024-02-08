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08 февраля, 08:00

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В учебном центре "Мои документы" рассказали, как проходит подготовка специалистов

В учебном центре "Мои документы" рассказали, как проходит подготовка специалистов

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Более пяти тысяч сотрудников офисов "Мои документы" за год прошли подготовку в специальном учебном центре в столичном Строгине. Это первое в стране подобное заведение. Существует оно уже девять лет.

Опытный сотрудник МФЦ должен знать все тонкости предоставления услуг. В учебный центр приходят как новички, так и опытные специалисты, чтобы успевать следить за всеми изменениями в законодательстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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