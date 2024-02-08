08 февраля, 08:00Город
В учебном центре "Мои документы" рассказали, как проходит подготовка специалистов
Более пяти тысяч сотрудников офисов "Мои документы" за год прошли подготовку в специальном учебном центре в столичном Строгине. Это первое в стране подобное заведение. Существует оно уже девять лет.
Опытный сотрудник МФЦ должен знать все тонкости предоставления услуг. В учебный центр приходят как новички, так и опытные специалисты, чтобы успевать следить за всеми изменениями в законодательстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.