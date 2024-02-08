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08 февраля, 07:15

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В Москве задействовали 14 тыс единиц техники для уборки последствий снегопада

В Москве задействовали 14 тыс единиц техники для уборки последствий снегопада

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Тысячи столичных коммунальщиков убирают последствия метели. Весь день они расчищали дороги и тротуары от снега и посыпали их противогололедной смесью. Пришлось задействовать 14 тысяч единиц техники.

Коммунальщики будут активно чистить от снега и наледи кровли, выступающие элементы фасадов зданий и воронки водостоков. В местах проведения работ установят заграждения для безопасности пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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