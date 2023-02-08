На Казанском вокзале начала работу смотровая площадка

На Казанском вокзале открыли смотровую площадку. Оттуда можно подробно рассмотреть площадь трех вокзалов, а еще – увидеть сталинские высотки и другие достопримечательности города.

В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что специально для посетителей смотровой выпустили аудиогид. В нем рассказывается история самого Казанского вокзала, а также о тех, кто работал над его созданием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.