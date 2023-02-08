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Новый корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

Новый корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

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Новый корпус лучевой терапии на территории больницы в Коммунарке достроят в этом году. Там разместят уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, который точечно воздействует на клетки опухоли. Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение.

Уже построен детский корпус, в данный момент там устанавливают необходимое оборудование. В клиническом центре "Коммунарка" смогут получать лечение жители ТиНАО и юго-запада Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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